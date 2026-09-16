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Царьград

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Apple iPhone не будет поддерживать 5G в России из-за шифрования

Apple iPhone не будет поддерживать 5G в России из-за шифрования

Не все телефоны с поддержкой 5G будут работать в России: важно знание диапазонов. Телефоны Apple столкнутся с проблемами из-за системы шифрования «Кузнечик», при этом 5G должен появиться в миллионниках к концу 2028 года.

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