Apple iPhone не будет поддерживать 5G в России из-за шифрования

Не все телефоны с поддержкой 5G будут работать в России: важно знание диапазонов. Телефоны Apple столкнутся с проблемами из-за системы шифрования «Кузнечик», при этом 5G должен появиться в миллионниках к концу 2028 года.
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