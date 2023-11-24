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Военное обозрение

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«Налицо явная экономия боеприпасов»: российские военные оценивают действия ВСУ на Донецком направлении

«Налицо явная экономия боеприпасов»: российские военные оценивают действия ВСУ на Донецком направлении

В настоящее время украинские формирования сокращают интенсивность артиллерийского огня, что свидетельствует о наличии проблем с количеством боеприпасов.

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