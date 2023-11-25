НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

120 подписчиков

Форвард «Торпедо» Коваленко о Максиме Федотове: «Клоун и клоун. Плохой размен. Надо с лидером каким‑то размениваться – тогда да»

«Торпедо» проиграло СКА (3:4 Б) в матче Фонбет чемпионата КХЛ. В момент завершения первого периода у защитника СКА Максима Федотова, ранее игравшего в «Торпедо», произошла стычка с Николаем Коваленко и Василием Атанасовым.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх