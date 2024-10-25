Лана Дель Рей вышла в свет впервые после свадьбы в компании Кристен Стюарт и Хилари Дафф

В четверг в Лос-Анджелесе состоялось вручение модной премии InStyle Imagemaker. Мероприятие посетили звёздные гости, в их числе: Лана Дель Рей, которая впервые появилась на публике после замужества, Кристен Стюарт, Хилари Дафф, а также певица Камила Кабелло, Дженна Дьюэнн, звезда сериала "Монстры: История братьев Менендес" Николас Александр Чавес, Крисси Тейген и другие.