Лавров заявил о нежелании «лагеря войны» на Западе менять свой курс

Заявления западных лидеров, например главы Пентагона Ллойда Остина и президента Франции Эммануэля Макрона, говорят о том, что «партия войны» не хочет менять свой курс на «нанесение стратегического поражения России».
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