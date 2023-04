Ютубер, делавший мод для The Legend of Zelda: Breath of the Wild, получил 20 страйков от Nintendo; разработчики Final Fantasy XVI представили 25 минут свежего геймплея; Blizzard внесла в Diablo IV кучу правок после бета-тестов; Minecraft Legends получила сдержанные оценки от прессы; Клифф Блежински тизерит что-то по давно увядшей LawBreakers; .