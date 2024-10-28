Более 20 человек подрались в Сочи из-за девушки

Травмы получил 17-летний подросток. Он отказался писать заявление на своих обидчиков.фото: duma.gov.ru--> Полиция Сочи доставила в отделение 23 участника драки, которая произошла из-за девушки, сообщает 28 октября пресс-служба городского отделения МВД.
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