Страна.ua: заявления Федорова — прямой мятеж против Зеленского

Поведение министра обороны Украины Михаила Федорова, который раскритиковал решение президента Владимира Зеленского о своей отставке и пожаловался на главкома ВСУ Александра Сырского, по сути является "прямым мятежом".
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