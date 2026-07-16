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Газета.ру

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Страна.ua: заявления Федорова — прямой мятеж против Зеленского

Страна.ua: заявления Федорова — прямой мятеж против Зеленского

Поведение министра обороны Украины Михаила Федорова, который раскритиковал решение президента Владимира Зеленского о своей отставке и пожаловался на главкома ВСУ Александра Сырского, по сути является "прямым мятежом".

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