Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Lexus протаранил автомобиль и ограждение на Новом Арбате

Lexus протаранил автомобиль и ограждение на Новом Арбате

Автомобиль Lexus врезался в дорожное ограждение на Новом Арбате. По данным Департамента транспорта Москвы, в районе дома 19 водитель не справился с управлением и машина столкнулась с другим припаркованным автомобилем.

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