Lexus протаранил автомобиль и ограждение на Новом Арбате

Автомобиль Lexus врезался в дорожное ограждение на Новом Арбате. По данным Департамента транспорта Москвы, в районе дома 19 водитель не справился с управлением и машина столкнулась с другим припаркованным автомобилем.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии