Константин Эрнст нисколько не жалеет об уходе с Первого канала Андрея Малахова

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст заявил, что не испытывает сожалений в связи с уходом с канала известных телеведущих, таких как Андрей Малахов и Евгений Петросян, а также других звезд.
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