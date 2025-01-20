Временные ограничения введены на работу аэропорта Казани

Аэрогавань не принимает и не выпускает воздушные суда Временные ограничения были введены на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Казани с целью обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем официальном телеграм-канале.
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