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«У него очень щедрая ставка»: Алсу не стала скрывать первую зарплату 9-летнего сына

«У него очень щедрая ставка»: Алсу не стала скрывать первую зарплату 9-летнего сына

43-летняя певица Алсу на открытии фестиваля Dream Fest в Баку поделилась с поклонниками неожиданной новостью: её девятилетний сын Рафаэль начал самостоятельно зарабатывать.

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