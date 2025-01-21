Sport24: «Наполи» интересуется футболистом махачкалинского «Динамо»

Полузащитник махачкалинского «Динамо» Абакар Гаджиев может перейти в «Наполи». По информации Sport24, представители итальянского клуба посетили сборы махачкалинского «Динамо», посмотрели за тренировкой полузащитника, а затем лично пообщались с уроженцем Махачкалы.