Sport24: «Наполи» интересуется футболистом махачкалинского «Динамо»

Полузащитник махачкалинского «Динамо» Абакар Гаджиев может перейти в «Наполи». По информации Sport24, представители итальянского клуба посетили сборы махачкалинского «Динамо», посмотрели за тренировкой полузащитника, а затем лично пообщались с уроженцем Махачкалы.
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