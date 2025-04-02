Bloomberg: ЕС может не подготовиться к зиме из-за высоких цен на газ

Высокие цены на природный газ затрудняют подготовку европейцев к зиме, это может привести к тому, что Европа попросту не успеет закачать в хранилища необходимое количество полезного ископаемого, пишет профильный обозреватель Bloomberg Хавьер Блас.
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