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Конгрессмен Джексон: администрация США скрывает сведения о психическом состоянии Байдена

Конгрессмен Джексон: администрация США скрывает сведения о психическом состоянии Байдена

Данный о психическом здоровье действующего президента США Джо Байдена скрывают. Об этом заявил конгрессмен, представитель республиканской партии от штата Техас Ронни Джексон.

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