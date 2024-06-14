Тюменские слухи: Кухарук оставил Тюмень без спорта

Пока Петр Вагин привыкает к должности врио мэра Тюмени, коллеги депутата Ивана Романчука посчитали, что он странно вел себя на последнем заседании городской думы, а прокурор региона Владислав Московских начал проявлять небывалую активность.
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