Глава правительства Армении сообщил президенту РФ о своей встрече с президентом Азербайджана в немецком Мюнхене

В ходе телефонного разговора, состоявшегося по инициативе армянской стороны, премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил президенту России Владимиру Путину о своей встрече в Мюнхене с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым.
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