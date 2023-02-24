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Глава правительства Армении сообщил президенту РФ о своей встрече с президентом Азербайджана в немецком Мюнхене

Глава правительства Армении сообщил президенту РФ о своей встрече с президентом Азербайджана в немецком Мюнхене

В ходе телефонного разговора, состоявшегося по инициативе армянской стороны, премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил президенту России Владимиру Путину о своей встрече в Мюнхене с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым.

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