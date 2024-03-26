Продукты, доставленные курьером, дорожают

В сфере продуктового онлайн-ретейла формируется тренд на дифференцированное ценообразование. Замедлится ли в связи с этим спрос на доставку? И как компании решают проблему?Издержки на доставку в онлайн-ретейле из-за нехватки сборщиков и курьеров значительно влияют на объемы продаж и клиентские чеки.