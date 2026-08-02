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Обзор первой сессии финала Shanghai Masters 2026. Джадд Трамп — Кайрен Улсон

Обзор первой сессии финала Shanghai Masters 2026. Джадд Трамп — Кайрен Улсон

Трамп обыгрывает Уилсона с преимуществом 7-3 по результатам начальной сессии финала на турнире в Шанхае, сообщает WST Джадд Трамп лидирует после стартовой сессии в финале турнира в Шанхае (фото: WST)Все новости турнира Результаты, турнирная таблица Все трансляции турнира Трансляции, расписание - финал Трансляции, расписание - 1/2 финала Трансляции, расписание - 1/4 финала Лидер мирового рейтинга Джадд Трамп взял уверенное преимущество над Кайреном Уилсоном, установив счет 7-3 по итогам первой сессии финального матча Shanghai Masters 2026.

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