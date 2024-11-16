Александр Беглов: Географический диктант – это возможность расширить свои знания о нашей стране

Официальная площадка проведения диктанта в Петербурге - штаб-квартира Русского географического общества Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов направил приветствие участникам Географического диктанта, который проходит сегодня и завтра по всей России и за рубежом, передает пресс-служба Смольного.