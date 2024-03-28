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Театральная школа Олега Табакова поможет пострадавшим при теракте в «Крокус Сити Холле»

Театральная школа Олега Табакова поможет пострадавшим при теракте в «Крокус Сити Холле»

Школа переведет средства в фонд #МЫВМЕСТЕ. Предоставлено Театральной школой Олега ТабаковаВ Международный день театра коллектив и студенты Театральной школы Олега Табакова приняли решение перевести все вырученные средства от спектаклей на этой неделе в фонд #МЫВМЕСТЕ.

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