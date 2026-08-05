💡 В Крыму продолжают действовать ограничения электроснабжения Отключения проводятся по мере необходимости — в зависимости от обстановки в каждом энергорайоне, уточнили в предприятии «Крымэнерго».
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💡 В Крыму продолжают действовать ограничения электроснабжения Отключения проводятся по мере необходимости — в зависимости от обстановки в каждом энергорайоне, уточнили в предприятии «Крымэнерго».