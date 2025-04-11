"Мое богатство – мои года". Что говорят барнаульские автоподставщики в ожидании приговора

Участники банды автоподставщиков попросили не давать им реальные сроки 9 апреля 2025 года несколько подсудимых по делу барнаульских автоподставщиков выступили с последним словом в Индустриальном районном суде.
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