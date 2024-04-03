Миранчук вошел в символическую сборную европейских топ-5 лиг

La Gazzetta dello Sport включила российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в еженедельную символическую сборную, которая составляется по итогам прошедших в выходные туров национальных чемпионатов стран, входящих в топ-5 лиг Европы.
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