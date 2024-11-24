Макдэвид набрал 2+1 в игре с «Рейнджерс» – 18 очков в 9 матчах после травмы. Отставание от лидера гонки бомбардиров Маккиннона сократилось до 7 баллов

Капитан «Эдмонтона» забросил 2 шайбы и сделал результативную передачу в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Рейнджерс» (6:2).
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