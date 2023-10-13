Экс-жена Бивола ответила на вопрос о переезде в Казахстан

Экс-супруга чемпиона мира по боксу Дмитрия Бивола ответила на вопрос о переезде в Казахстан и высказалась о религии, - Готова поехать в Казахстан, если полюбишь? – Вы знаете, я поехала из-за мужа в Лос-Анджелес – на другой континент за океан из-за любви, поэтому, разумеется, в близлежащий к моей родине Казахстан я бы могла поехать, но я никогда не брошу мою страну.