Экс-жена Бивола ответила на вопрос о переезде в Казахстан

Экс-супруга чемпиона мира по боксу Дмитрия Бивола ответила на вопрос о переезде в Казахстан и высказалась о религии, - Готова поехать в Казахстан, если полюбишь? – Вы знаете, я поехала из-за мужа в Лос-Анджелес – на другой континент за океан из-за любви, поэтому, разумеется, в близлежащий к моей родине Казахстан я бы могла поехать, но я никогда не брошу мою страну.
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