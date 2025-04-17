В зоне СВО операторы российского БПЛА сохранили жизнь девушке-солдату ВСУ

Операторы БПЛА не атаковали девушку-солдата ВСУ, увидев ее готовность сдаться Появилась видеозапись, на которой запечатлено, как российские операторы FPV-дронов в зоне спецоперации (СВО) сохранили жизнь девушке-солдату Вооруженных сил Украины (ВСУ).