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Участницей телепроекта "Новая звезда" стала вокалистка из Уссурийска

Участницей телепроекта "Новая звезда" стала вокалистка из Уссурийска

Вокалистка из Приморья Яна Бондаренко представит родной край на телепроекте Всероссийского конкурса "Новая звезда — 2022".

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