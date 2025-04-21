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Хегсет поделился информацией об ударах по хуситам с женой, братом и адвокатом – NYT

Хегсет поделился информацией об ударах по хуситам с женой, братом и адвокатом – NYT

Министр обороны США Пит Хегсет 15 марта 2025 года поделился подробной информацией о предстоящих ударах по хуситам в Йемене в закрытом групповом чате Signal, в котором участвовали его жена, брат и личный адвокат, издание The New York Times со ссылкой на четырех человек, осведомленных об этом чате.

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