Хегсет поделился информацией об ударах по хуситам с женой, братом и адвокатом – NYT

Министр обороны США Пит Хегсет 15 марта 2025 года поделился подробной информацией о предстоящих ударах по хуситам в Йемене в закрытом групповом чате Signal, в котором участвовали его жена, брат и личный адвокат, издание The New York Times со ссылкой на четырех человек, осведомленных об этом чате.