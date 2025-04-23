Высланный из России агент помогал наладить контакты между Будановым и Санду

Экс-сотрудник молдавской Службы информации и безопасности Дмитрий Руснак помогал руководителю Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кириллу Буданову (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) налаживать контакты с президентом Молдавии Майей Санду.
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