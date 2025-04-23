Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

36 645 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Алтайцев
    Замечательная  идея. Если  примут такой  закон, то хоть часть мракобесов  и дебилов  отсекут от эфира.Депутаты предлага...
  • Eduard
    Крым русски и всегда имбыл.Мы вообще против того,что кто-то посторонии признает или нет чужое!Может Брюссель Крымский...Трамп ушел от отв...
  • Вадим Кузнецов
    Ну, если это сказал Шойгу... (А здесь следует смеяться🤢)Шойгу анонсировал...

Высланный из России агент помогал наладить контакты между Будановым и Санду

Высланный из России агент помогал наладить контакты между Будановым и Санду

Экс-сотрудник молдавской Службы информации и безопасности Дмитрий Руснак помогал руководителю Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кириллу Буданову (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) налаживать контакты с президентом Молдавии Майей Санду.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх