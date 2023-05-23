Военное обозрение

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Использовавшийся украинской ДРГ в Белгородской области американский БТР MaxxPro стал российским трофеем

Использовавшийся украинской ДРГ в Белгородской области американский БТР MaxxPro стал российским трофеем

Появляются некоторые подробности развития событий с проникновением диверсионно-террористической группы с территории Харьковской области в Грайворонский городской округ.

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