ГРИГОРИЙ ЛЕВИН Здравствуйте, мои дорогие читатели. Чашка утреннего чая с пряником побуждает прожить приятные новости с особыми ощущениями.
У России появляется шикарная возможность поставить заслон казнокрадам и коррупционерам!
Комментарии
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TG
Tamara Goncharuk
Пока ЦБ не будет подчиняться государству, ни хрена не выйдет.
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10 час.
Игорь Василевский
Еще как уравляет. Начиная с того, что фигуру набиулиной предложена МВФом им же и утверждена. С какой такой радости?
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6 час.
Игорь Василевский
А деньги из дорожного фонда... Воровались, воруются и будут вороваться впредь. Почему 1 км дороги стоит у нас в10 раз дороже чем в Германии? И что, власти об этом не знают? Знают. Но...хотят жить красиво. И детишек-кровинушек учить за границей
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6 час.
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