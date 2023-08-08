У России появляется шикарная возможность поставить заслон казнокрадам и коррупционерам!

Еще как уравляет. Начиная с того, что фигуру набиулиной предложена МВФом им же и утверждена. С какой такой радости?

Игорь Василевский

А деньги из дорожного фонда... Воровались, воруются и будут вороваться впредь. Почему 1 км дороги стоит у нас в10 раз дороже чем в Германии? И что, власти об этом не знают? Знают. Но...хотят жить красиво. И детишек-кровинушек учить за границей