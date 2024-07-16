Проект двух многоэтажек на месте снесенной "Искры" рассмотрят на градосовете

На месте "Искры" планируется построить 17-ти и 9-этажные здания с апартаментами Проект 17-ти и 9-этажных зданий с апартаментами и офисными помещениями, которые компания "Мой Дом" хочет построить на месте снесённого барнаульского кинотеатра "Искра", рассмотрят на градосовете в барнаульской мэрии 18 июля.