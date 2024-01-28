Песков не стал комментировать потенциальные претензии Венгрии на Закарпатье

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отказался комментировать слова ультраправого венгерского политика Ласло Тороцкаи, который заявил, что в случае разрушения украинской государственности, Будапешту следует заявить претензии на Закарпатье.
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