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Песков не стал комментировать потенциальные претензии Венгрии на Закарпатье

Песков не стал комментировать потенциальные претензии Венгрии на Закарпатье

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отказался комментировать слова ультраправого венгерского политика Ласло Тороцкаи, который заявил, что в случае разрушения украинской государственности, Будапешту следует заявить претензии на Закарпатье.

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