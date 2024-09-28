Представительство ДНР: ВСУ за сутки 38 раз обстреляли территорию республики

В постпредстве ДНР при СЦКК проинформировали о том, что за суточный период боевики Вооружённых сил Украины провели 38 атак, целями которых оказывались расположенные на республиканской территории населённые пункты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии