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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Миннесота» продлит контракт с Хайнсом. Главный тренер работает с клубом с 2023 года

«Миннесота» близка к подписанию нового контракта с главным тренером команды Джоном Хайнсом . Ожидается, что о продлении договора с 51-летним специалистом будет объявлено по мере приближения тренировочного лагеря, сообщает The Athletic.

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