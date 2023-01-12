В Новосибирске связанная с IKEA компания отсудила у мэрии 3 млн рублей

Представители общества с ограниченной ответственностью "Ингка Сентрес Рус Проперти Б", связанного с компанией IKEA, отсудили у новосибирской администрации свыше 3 миллионов рублей, сообщает "АиФ-Новосибирск", ссылаясь на решение Арбитражного суда.
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