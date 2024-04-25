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«Вот это нож в спину». В Китае предрекли поражение России на СВО и передачу Крыма в состав Украины

«Вот это нож в спину». В Китае предрекли поражение России на СВО и передачу Крыма в состав Украины

МО РФВчера 61K прочитали Профессор пекинского университета, специализирующийся на изучении России, Фэн Юйцзюнь опубликовал статью в издании The Economist, где заявил, что Москве придется вернуть Киеву полуостров Крым и другие территории.

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Комментарии
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Дмитрий Фактурович
И в Китае есть либерда, сидящая на грантах Сороса.
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2 час.
EV
Evgeni Velesik
Не китайское это дело вмешиваться в территориальные споры России и никогда не существовавшего государства &quot;Украина&quot;. Второе, а вам то верить можно?
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1 час.
Юрис Хартманис
Сразу видно иноагент,разжигает ненависть друг к другу
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1 час.

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