Новый король Норвегии обратился к нации после смерти Харальда V

Новый монарх Норвегии Хокон VIII впервые обратился к гражданам страны — это произошло после того, как ушёл из жизни его отец, король Харальд V, передаёт издание Verdens Gang.
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