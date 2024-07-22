Из Лондона напомнили о 50-летии вторжения турок на Кипр Не глядя из Лондона Поражение тори на парламентских выборах в Великобритании, состоявшихся на днях, похоже, только усиливает антироссийский вектор политики официального Лондона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии