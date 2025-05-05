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LentaMsk.RU

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Спасатели снимали с окон тела погибших при пожаре на Генерала Тюленева

В столице специалисты по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций продолжают работы по расчистке территории после пожара, который произошёл вчера в многоэтажном жилом здании на улице Генерала Тюленева в Тёплом Стане […] The post Спасатели снимали с окон тела погибших при пожаре на Генерала Тюленева first appeared on LentaMsk.

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