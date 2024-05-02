В ВМС США заявили, что страна разучилась самостоятельно строить СПГ-танкеры

США потеряли возможность самостоятельно строить суда для перевозки сжиженного природного газа (СПГ). Об этом в среду, 1 мая, заявил министр военно-морских сил страны Карлос дель Торо в ходе слушаний в Конгрессе США.
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