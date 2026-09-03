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Мировое обозрение

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Лавров спросил Рубио, почему США «поощряют терроризм» Украины

Лавров спросил Рубио, почему США «поощряют терроризм» Украины

Сергей Лавров публично раскрыл детали своего разговора с госсекретарем США Марко Рубио, состоявшегося на полях мероприятий АСЕАН в Маниле.

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