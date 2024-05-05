Концерт «Бах vs. Рахманинов: Орган vs. Рояль» от Amadeus Concerts

Очередной концерт Amadeus Concerts («Амадеус Концертс») в формате старинного музыкального поединка. Концертная программа будет напоминать качели, раскачивающиеся с размахом в 200 лет и демонстрирующие гениальность в каждой точке своего движения.
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