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В 2025 году спрос на транспондеры для проезда по дорогам Автодора планируется закрыть отечественными производителями

Заместитель председателя правления по конкурентной политике и административным вопросам Государственной компании «Автодор» Александр Соколов принял участие в деловом завтраке на тему: «Реализуемые меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

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