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Регионы России

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Ирландский политолог раскритиковал заявление польского министра иностранных дел

Ирландский политолог раскритиковал заявление польского министра иностранных дел

В своём выступлении Пилкингтон без каких-либо доказательств утвердил, что в случае прямого столкновения у Варшавы якобы будет подавляющее превосходство над Москвой в области военно-воздушных сил.

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