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Несекретные материалы

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    только личная встреча президентов РФ и США может положить реальное начало процессу мирного урегулирования конфликта н...Трамп назвал срок...

Трамп назвал сроки своей встречи с Путиным

Трамп назвал сроки своей встречи с Путиным

Встреча президентов РФ и США может состояться в течение ближайших недель. Об этом заявила глава Белого дома Дональд Трамп.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
только личная встреча президентов РФ и США может положить реальное начало процессу мирного урегулирования конфликта на Украине.&quot;  Не надо  чушь пороть, она  этого  не  хочет. Никакая  встреча, либо  встречи  Путина  с лицемером  Трампом  не помогут  привести  Уукраину  к капитуляции. Трамп  этого  не  хочет, сколько  бы  оно  нивопило о  мире.
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5 час.
Владимир Алтайцев
в Киеве рассчитывают настроить президента США против России.&quot;  Автор, а  ты  будто  не  знаешь, чт о Трамп  всегда  был, есть и будет против  России. Зачем  защищаешь его?
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5 час.
ПС
Павел Смирнов
У Украины по-любому сейчас слабые позиции, с поддержкой Трампом или без неё.
Ответить
4 час.
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