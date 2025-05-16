Встреча президентов РФ и США может состояться в течение ближайших недель. Об этом заявила глава Белого дома Дональд Трамп.
Трамп назвал сроки своей встречи с Путиным
Комментарии
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Владимир Алтайцев
только личная встреча президентов РФ и США может положить реальное начало процессу мирного урегулирования конфликта на Украине." Не надо чушь пороть, она этого не хочет. Никакая встреча, либо встречи Путина с лицемером Трампом не помогут привести Уукраину к капитуляции. Трамп этого не хочет, сколько бы оно нивопило о мире.
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5 час.
Владимир Алтайцев
в Киеве рассчитывают настроить президента США против России." Автор, а ты будто не знаешь, чт о Трамп всегда был, есть и будет против России. Зачем защищаешь его?
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5 час.
ПС
Павел Смирнов
У Украины по-любому сейчас слабые позиции, с поддержкой Трампом или без неё.
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4 час.
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