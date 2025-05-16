Владимир Алтайцев только личная встреча президентов РФ и США может положить реальное начало процессу мирного урегулирования конфликта на Украине." Не надо чушь пороть, она этого не хочет. Никакая встреча, либо встречи Путина с лицемером Трампом не помогут привести Уукраину к капитуляции. Трамп этого не хочет, сколько бы оно нивопило о мире.

Владимир Алтайцев в Киеве рассчитывают настроить президента США против России." Автор, а ты будто не знаешь, чт о Трамп всегда был, есть и будет против России. Зачем защищаешь его?