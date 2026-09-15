Врач Степанова: стресс и нарушения сна разрушают коллаген и ускоряют старение

Кортизол — главный гормон стресса, который вырабатывают надпочечники. Он регулирует обмен веществ, контролирует воспаление и участвует в формировании циклов сна и бодрствования.
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