В Польше придумали новый способ заманивать наемников на Украину

Польша помогает Украине вербовать наемников, обещая беженцам вид на жительство в стране. О новом способе заманивать наемников в зону боевых действия РИА Новости рассказали в пророссийском подполье Херсона.
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