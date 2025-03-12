Новая статья: Обзор процессорного кулера PentaWave Z06D SRB: эффективнее, удобнее, де...

Новая статья: Обзор процессорного кулера PentaWave Z06D SRB: эффективнее, удобнее, дешевлеМожно ли из практически идеального процессорного кулера сделать ещё более эффективную систему охлаждения? Как этого добиться, если понятно, что конструктивные пределы достигнуты, а повышение уровня шума недопустимо в принципе? У компании PentaWave, выпустившей полтора года назад суперкулер, нашлись ответы на эти (и другие) вопросы источник#Обзор.